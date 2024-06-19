Sorgun Müftüsü: 752 kurban vekaleti Afrika, Balkanlar ve Doğu Türkistan'a ulaştırıldı - Son Dakika
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Sorgun Müftüsü: 752 kurban vekaleti Afrika, Balkanlar ve Doğu Türkistan'a ulaştırıldı

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesine bağışlanan 752 kurbanın kesildiğini ve bu kurbanların Afrika ülkeleri, Balkanlar ve Doğu Türkistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını açıkladı. Ayrıca, ilçede kesilen kurbanlardan 56 hissenin Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ikram edildiği belirtildi.

19.06.2024 12:15
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Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesine bağışlanan 752 kurbanın kesildiğini söyledi.

Yaykın, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda vatandaşların vekaletle kurban organizasyonuna destek verdiğini belirtti.

Afrika ülkeleri, Balkanlar ve Doğu Türkistan'da kurban kesimi yapıldığını aktaran Yaykın, "Sorgun Müftülüğü olarak 330 gönüllü kardeşimizle çalışarak Sorgunlu hemşehrilerimizin 752 vekaletle kurban emanetlerini aldık. Kurbanları Pakistan, Suriye, Filistin, Mısır, Çad, Burkina Faso, Cibuti, Balkanlar, Doğu Türkistan ve dünyanın değişik yerlerine ulaştırdık. Desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize ve hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah vatandaşlarımızın kurbanlarını kabul etsin." dedi.

Yaykın, ilçede kesilen kurbanlardan 56 hisseyi de Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere ikram edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun Müftüsü: 752 kurban vekaleti Afrika, Balkanlar ve Doğu Türkistan'a ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sorgun Müftüsü: 752 kurban vekaleti Afrika, Balkanlar ve Doğu Türkistan'a ulaştırıldı - Son Dakika
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