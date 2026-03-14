Sorulan soru "Allah Nihat Hoca\'ya sabır versin" dedirtti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ramazan programında bir izleyici, "Vefat eden birinin fotoğrafını filtreleyip başkalarına beğendirmek vefat eden kişiye günah kazandırır mı" diye sordu. Soru karşısında şaşkınlık yaşayan Hatipoğlu, ölenin değil öleni ifşalayanın günaha gireceğini belirtti. Kullanıcılar soru karşısında "Allah Nihat Hoca'ya sabır versin" demekten kendini alamadı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarının vazgeçilmez isimlerinden Nihat Hatipoğlu yeniden izleyiciyle buluştu. ATV’de yayınlanan iftar ve sahur programlarında izleyicilerden gelen dini soruları yanıtlayan Hatipoğlu’na yöneltilen bazı sorular ise zaman zaman şaşkınlık yaratıyor.

SORU ŞAŞKINLIK YARATTI

Programa katılan Muhammed Gadab isimli bir genç Nihat Hatipoğlu'na, "Vefat eden bir kişinin yüzünü filtreleyip sosyal medyada başkalarına beğendirmek vefat eden kişiye günah kazandırır mı?" sorusunu yöneltti.

Soruyu yanıtlayan Hatipoğlu, vefat eden kişinin bu durumdan sorumlu tutulamayacağını ancak ölünün fotoğrafını istismar eden ve kötü niyetli kullanan kişinin günaha gireceğini söyledi. Hatipoğlu, ölen kişilerin görüntülerinin paylaşılmasının dinen doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öleni teşhir etmek, yayınlamak son derece büyük günahlardan biridir. Hatta gassalin cenazenin görüntüsünü anlatması da dinen haram kılınmıştır.”

"ALLAH NİHAT HOCA'YA SABIR VERSİN"

Programda yöneltilen soru kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Soru karşısında şaşkınlık yaşayan bazı kullanıcılar “Allah Nihat Hoca’ya sabır versin” yorumları yaptı. Bazı izleyiciler ise bu tür soruların özellikle dikkat çekmek amacıyla sorulduğunu savundu.

Nihat Hatipoğlu, Televizyon, Güncel, Dini, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:43:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.