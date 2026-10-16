Sorunlu fonlarda tasfiye sürerken Meclis'te görüşülecek teklifle süreç haftaya hızlanacak - Son Dakika
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Sorunlu fonlarda tasfiye sürerken Meclis'te görüşülecek teklifle süreç haftaya hızlanacak

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Cevdet Yılmaz, sorunlu fonlarda adımların atıldığını, Meclis'te gelecek hafta görüşülecek kanun teklifiyle sürecin hızlanacağını bildirdi. Yılmaz, fonların tasfiye edilerek sermaye piyasalarının güçlendirildiğini, benzer sorunlar için idari adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, fon soruşturmasına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen kanun teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır. Bir yandan sorunlu fonlar olağan ve olağanüstü usullerle tasfiye edilerek sermaye piyasalarımızın yapısı güçlendirilirken, diğer yandan benzer sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli idari adımlar atılmaktadır. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımıza ilişkin yapısal iyileştirmeleri öngören kanun teklifi hazırlıkları da kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Kalkınma politikalarımızın kıymetli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarını uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlarla ve kanuni düzenlemelerle güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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