SDD'den CHP'nin Tarihsel Sürekliliği ve 2025 Programına Vurgu

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) tarafından Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde 'Dokuz Umde'den Sosyal Demokrat Programa... Cumhuriyet'in Köklerinden Halkın Yarınına: Parti Programından Hükümet Programına' başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Dokuz Umde'nin 103. yıl dönümünde, CHP'nin beş genel başkan yardımcısı ve dokuz politika kurulu başkanı, partinin hükümet programını anlattı. SDD Genel Sekreteri Ali Onat Çetin, CHP'nin her zaman Cumhuriyet'e şekil verdiğini ve çok sesliliğin parti için bir güç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, sosyal demokrasinin dünyada değişim ve emeğin üstünlüğü mücadelesi olduğunu belirterek, CHP'nin mayasında sosyal demokrasi tohumları bulunduğunu söyledi. Tezcan, CHP'nin tam bağımsızlık inancıyla hareket ettiğini ve ekonomik bağımsızlığın siyasal bağımsızlık için şart olduğunu ifade etti. Ayrıca, 1959 İlk Hedefler Beyannamesi'nde yer alan serbest, eşit, dürüst seçim ilkesinin bugün hâlâ geçerliliğini koruduğunu, ancak Türkiye'de bu ilkelerin tehdit altında olduğunu örneklerle açıkladı.

Tezcan, 1973 'Ak Günlere' programının 'Ne ezilen, ne ezen, insanca, hakça bir düzen' sloganını hatırlatarak, CHP'nin tarihsel sürekliliğinin 2024'te yeni bir siyasal sıçramaya dönüştüğünü ve partinin 31 Mart 2024'te Türkiye'nin birinci partisi olduğunu vurguladı. 2025 programı olan 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye'nin, yurttaşı esas alan ve güvenli bir gelecek hedeflediğini belirtti. Program çalışmalarının hükümet programına dönüştürülmek üzere devam ettiğini, demokratik parlamenter sistem, bağımsız yargı, üretime dayalı kalkınma, güvenceli istihdam, parasız eğitim ve sağlık hakları gibi temel konulara odaklandıklarını ekledi.