SGK Sahte Boşanmalara Karşı Savaş Açtı: Binlerce Kişi Yakalandı

08.04.2026 08:29
Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte boşanarak haksız kazanç elde edenlere karşı mücadele ediyor. Son 3 yılda binlerce kişinin haksız yere aldığı maaşlar kesilerek, çeşitli yaptırımlarla karşılaştı. İhbarlar sayesinde tespit edilen sahte boşanmalar ciddi sonuçlar doğuruyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, haksız kazanç peşinde koşanlara karşı savaş açtı. Kâğıt üzerinde hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişi, bu sene de Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin radarına takıldı. Sosyal güvenlik mevzuatımız, özellikle kadınları korumak adına oldukça hassas dengeler üzerine kuruludur. Sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır, ancak bazı vatandaşlar bu yasal imkânı suistimal ederek sahte boşanma yoluna başvuruyor.

Sosyal Güvenlik Denetmenleri, her yıl titizlikle yürüttükleri incelemelerle bu sahtecilik ağını deşifre ediyor. Son 3 yılda toplam 7.438 kişinin haksız yere aldığı maaşlar kesilerek ağır yaptırımlar uygulandı. Sahte boşanma yapanları ele verenler genellikle en yakınındakiler oluyor; 'Alo 170' hattına veya kuruma verilen dilekçelerle komşular, akrabalar ve hatta kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor.

İhbar üzerine harekete geçen denetmenler, çevre soruşturması, mahallinde araştırma ve kolluk desteği gibi yöntemlerle fiilî birlikteliği tespit ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi emekli yoğunluğunun yüksek olduğu iller, sahte boşanmaların en sık yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkıyor. Hileli boşanması tespit edilenler için maaş kesintisi, faizli geri ödeme ve hapis riski gibi ciddi sonuçlar bekliyor.

Devlet, dürüst vatandaşına kapısını her zaman açık tutarken, hileye başvuranı asla affetmiyor. SGK'nın yardımları ve kaynakları, yasal şartları haiz gerçekten ihtiyacı olan hak sahipleri içindir; sahte boşanmalar hem aileyi manevi olarak zedeler hem de suç teşkil eder.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

