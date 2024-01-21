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Sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan şüphelilerin mal varlığına el konuldu - Son Dakika
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Sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan şüphelilerin mal varlığına el konuldu

Fergio House isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüphelinin suç gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 85 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında soruşturma sürüyor.

Sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan şüphelilerin mal varlığına el konuldu
21.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:30
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"Fergio House" isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüphelinin suç gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 85 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videoların paylaşılması üzerine 28 Aralık'ta düzenlenen "Kafes-26" operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında F.G. (32), S.G. (32) ile S.G.C.(45) isimli kadın şüphelilerin "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna karıştıkları belirlendi.

Bunun üzerine 3 şüphelinin suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el koyma kararı alındı.

Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 85 milyon lira olan İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 aracın yanı sıra 3 şüphelinin para hesaplarına el konuldu.

Olay

"Fergio House" isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklanırken, diğer 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan şüphelilerin mal varlığına el konuldu - Son Dakika
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