Sosyal Medyada Çocuk Koruma İhtiyacı

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medyanın sınırlandırılmasını ve koruyucu sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Aydın, AA muhabirine, çeşitli dijital yayın platformlarında eşcinsel propagandasının önüne geçilmesi ve 16 yaş altındaki çocukların dijital medyanın zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen olarak aile birliğinin korunması ile çocuk ve kadın haklarına yönelik birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Aydın, ailenin toplumun geleceği, aynı zamanda neslin güvenli limanı ve son kalesi olduğunu vurguladı.

"Geniş aileden çekirdek aileye gelmiş bir toplum olarak maalesef bir tehlikenin içindeyiz." diyen Aydın, tehlikenin arka planında küresel lobilerin ve derneklerin aileyi ifsat eden, kadını annelikten, erkeği babalıktan soyutlayan, çocuğu da dijital medyanın kölesi haline getiren bir mecraya dönüştürdüğünü savundu.

Yıllardır bu konuda hem akademik hem de sosyal diyalog mekanizmaları kurmaya çalıştıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada gençlerimiz, çocuk yaşta filtresiz, korunaksız ve sınırsız dijitalleşmeyle, hem şiddet hem pornografi içeren hem de aynı zamanda dijitalleşmeyi bağımlılığa dönüştüren bir tehlikeyle karşı karşıya. Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İletişim Başkanlığı bu konuyla ilgili olumlu örneklerle, denetleyici ve mevzuatı düzenleyebileceği, anne babanın denetiminde olan dijital dünyayla gençleri tanıştırmalı. 16 yaş altındaki çocuklara mutlaka sosyal medyanın sınırlandırılmasını ve filtrelenmesini talep ediyoruz. Çocuklara yönelik koruyucu sistemler geliştirilmelidir. Ebeveyn onayı ve kontrolünü mümkün kılan, bilgi güvenliğini önceleyen teknolojik altyapılar geliştirilmelidir. Erişkin olmayan bireylerin sosyal medya kullanımına yaş temelli sınırlamalar getirilmelidir. Belki yasa olarak getirilebilir, ebeveynlere bu konuda eğitimler verilebilir ve müfredat buna göre şekillenebilir. Aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi önceleyen dizi ve film kuşakları icra edilebilir."

" LGBT'nin normalleştirilip içimize sızmasına engel olmaya çalışacağız"

Aydın, bu kapsamda, Eğitim-Bir-Sen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde düzenledikleri "Aile ve Medya: Dijital Çağda Küresel Perspektifler Uluslararası Aile Sempozyumu"nun yarın başlayacağını ve iki gün süreceğini bildirdi.

Sempozyumda 40'ın üzerinde bildiri sunulacağını ifade eden Aydın, akademisyenler, siyasetçiler, alanında uzman kişiler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla düzenlenecek sempozyumun sonuç raporu ve bildiri kitapçığını siyasetçilere ve karar mercilerine ileteceklerini dile getirdi.

Sempozyumda, medyada eşcinsel propagandasına karşı bilimsel yaklaşımın geniş çaplı ele alınacağını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Küresel lobi, kapitalizm, emperyalistler özellikle bizim gibi toplumlarda cinsiyetsizleştirme çalışmaları yapıyor. Dizilerde, eylemlerde, yürüyüşlerde, propagandalarda algı yöntemiyle sosyal medya üzerinden ve bazı dijital platformlar üzerinden bize bunu normal göstermeye çalışıyorlar. Şu an bütün dünya ülkelerinde LGBT karşısı söylemler yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Neslin devamı için kadın ve erkeğin var olması gerekir. Cinsiyetsizleştirme politikaları dünyanın birçok ülkesinde yasaklanmasına rağmen ülkemize ithal edilmeye çalışılıyor. Okullarda, gündüz kuşağı programlarında, dizilerde, sosyal medyada bu faşizan tavırların, dayatmaların önüne geçilmesi için sivil toplum örgütlerinin de işin içinde olduğu bir çalışma yapılması lazım. Sivil toplum örgütleri, siyasetçiler, bürokrasi, akademisyenler ve medya kuruluşları hep birlikte LGBT gibi sapkın ideolojinin, teşhir yönüyle normalleştirilip içimize sızmasına engel olmaya çalışmalıyız."

"Şiddet içerikli dijital yayınlara karşı etkin önlemler alınmalı"

Aydın, Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu olarak politika yapıcılara yönelik önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Aile odaklı medya politikaları geliştirilmeli. Milli ve manevi değerlerimizi yansıtan, aile yapısını güçlendiren dijital içerikler kamu desteğiyle teşvik edilmeli, kültürel kodlarımızı yaşatan platformlar özendirilmeli. Ahlak dışı gündüz kuşağı yayınları yasaklanmalıdır. Toplumda ahlaki değerleri aşındıran gündüz kuşağı programları, daha önce evlilik programlarında olduğu gibi yasal düzenlemeyle tümden kaldırılmalıdır. Dijital yayın platformları etkin biçimde denetlenmelidir. Müstehcenlik, dezenformasyon, nefret söylemi ve siber güvenlik açıkları taşıyan içerikler, etik ve hukuki düzenlemelerle regüle edilmelidir. Şiddet içerikli dijital yayınlara karşı etkin önlemler alınmalıdır. Çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen savaş, dövüş ve saldırı temalı oyunlar ve içerikler yasaklanmalı ya da kısıtlanmalıdır."

Sıdıka Aydın, sempozyumun yarın saat 09.30'da Memur-Sen Genel Merkezi'nde, 16 Mayıs Cuma günü ise Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirterek tüm paydaşları sempozyuma davet etti.