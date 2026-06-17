Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 14 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika
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Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 14 Gözaltı, 4 Tutuklama

Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 14 Gözaltı, 4 Tutuklama
17.06.2026 17:19
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Erzurum merkezli operasyonda sosyal medyada hayvan satışı vaadiyle dolandırıcılık yapanlar yakalandı.

Erzurum merkezli 7 ilde, sosyal medyadan hayvan satın alma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin geçen yıl aralıkta sosyal medyadan hayvan satın alma vaadiyle dolandırıldığını tespit etti.

Bu kapsamda, Erzurum merkezli İstanbul, Ordu, Düzce, Gaziantep, Osmaniye ve Çorum'da belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 21 cep telefonu, 14 SIM kart, 3 flash bellek, 5 hafıza kartı, 3 hard disk, 2 dizüstü bilgisayar ve 5 DVD'ye el koydu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Dolandırıcılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 14 Gözaltı, 4 Tutuklama - Son Dakika

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