Sosyal medyada tanınan Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldürmek için cinayeti kafasında kurguladım - Son Dakika
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Sosyal medyada tanınan Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldürmek için cinayeti kafasında kurguladım

İstanbul'da çay ocağında bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanık, cinayeti sosyal medyada gördükten sonra kafasında tasarladığını itiraf etti. Sanık, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etse de mahkeme talebi reddetti ve duruşma 16 Temmuz'a ertelendi.

01.07.2024 16:31
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta çay ocağında bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanık Erkan Baykut savunmasında, "Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım" dedi.

İstanbul Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde 31 Ocak'ta, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürmekten yargılanan tutuklu sanık Erkan Baykut'un (24), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Baykut, duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Ramazan Pişkin'in ailesi ile tarafların avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"Cinayeti kafamda kurguladım"

Tutuklu sanık Erkan Baykut "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna karşı ek savunmasında cinayeti tasarladığını itiraf ederek şunları söyledi:

"Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Dört ay önce sosyal medyada görmüştüm. Olaydan bir ay önce babamın dükkanına 5 dakikalık mesafede kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu madde etkisindeydim. Olaydan 4-5 gün önce dükkanının önünden geçerken gördüm. Bıçağı olaydan ik ay önce almıştım. Bıçağı maktulü öldürmek için almıştım."

Sanık avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etti.

Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi

Mahkeme heyeti sanığın akli dengesiyle ilgili şüphe olmadığını belirterek talebi reddetti. Duruşma mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için 16 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Mahkeme, Adli Tıp, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada tanınan Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldürmek için cinayeti kafasında kurguladım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada tanınan Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldürmek için cinayeti kafasında kurguladım - Son Dakika
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