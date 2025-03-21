Sosyal Medyada Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığa 10 Tutuklama - Son Dakika
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Sosyal Medyada Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığa 10 Tutuklama

Karabük merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yatırım yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerin 8 milyon TL dolandırdığı ve paraları kripto varlıklara aktardığı belirtildi.

21.03.2025 08:05  Güncelleme: 10:55
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KARABÜK merkezli 6 ilde, sosyal medyadan yatırım yaparak kar etme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden yatırım yaparak kar etme vaadi ve kapora yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. 17 ilden 34 kişiyi yaklaşık 8 milyon TL dolandırdığı ve elde ettikleri paraları kripto varlıklara aktardığı iddia edilen şüphelilere yönelik, Karabük merkezli Adana, Mersin, Ankara, İstanbul ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sosyal Medyada Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığa 10 Tutuklama - Son Dakika

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