Sosyal Medyadan Kaçakçılığı Paylaşan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sosyal Medyadan Kaçakçılığı Paylaşan Şüpheli Yakalandı

Sosyal Medyadan Kaçakçılığı Paylaşan Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da insan kaçakçılığı yapan şüpheli, sosyal medyadan paylaşımlarıyla yakalandı.

06.12.2024 17:18
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Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli ve yanındakiler, kar üzerindeki ayak izleri takip edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda internet ortamında sanal devriye gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.C.A'nın (23) Erzurum'da düzensiz göçmenleri otomobilden indirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu üzerinden paylaştığını tespit edip çalışma başlattı.

Paylaşımı yapan insan kaçakçısının ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin Tortum ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) personeline bildirdi.

Bilgi üzerine harekete geçen GKİT ve Tortum İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli ile düzensiz göçmenlerin, otomobili yol üzerine bırakarak ilçe kırsalına kaçtığını tespit etti.

Kırsalda kar üzerindeki ayak izlerini takip eden ekipler, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı anlarını sosyal medyadan paylaşan E.C.A ve yanında bulunan S.M ile M.N'yi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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