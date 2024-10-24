Sosyalizme Tercüme Sergisi Açıldı

Güncel

Yugoslavya'da Türkçe konuşan topluluğun az bilinen tarihini gündeme getiren "Sosyalizme Tercüme" sergisi Salt Galata'da açıldı.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Salt ve Lumbardhi Vakfı iş birliğinde düzenlenen sergi, Kosova ve Kuzey Makedonya odağında Yugoslavya'da Türkçe konuşan topluluğun az bilinen tarihini ele alıyor.

Sergi ayrıca çok uluslu toplumsal bir bağlamda sosyalist ideolojinin, Yugoslavya'da Türk kimliğinin inşasına ve dönüşümüne etkisini irdeliyor.

Serginin tarihsel kapsamı, 1920 yılında başlıyor ve 1980'lerin sonuna uzanıyor.

"Sosyalizme Tercüme" sergisi, özel arşivler ile halk kütüphanelerinde bulunan ve birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi belgeleri de içeriyor. Bu belgeler, Mustafa Emin Büyükcoşkun, Yane Calovski, Hana Miletic, Ahmet Öğüt, Fevzi Tüfekçi ve Dilek Winchester'ın üretimleriyle yan yana geliyor.

Sezin Romi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği, Merve Elveren'in programladığı ve Sezgin Boynik ile Tevfik Rada'nın araştırmalarıyla katkı sunduğu sergi, 23 Şubat 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

Sergi paralelinde düzenlenecek programlar ise "saltonline.org" adresinden ve Salt'ın sosyal medya kanallarından duyurulacak.