Southport Saldırısı: Kamu İhmaline Dikkat Çekildi

İngiltere'de 2024'te aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşleyen Southport kentindeki bıçaklı saldırıya ilişkin hazırlanan soruşturma raporunda kamu kurumlarının ihmallerinin önlenebilir bir saldırının gerçekleşmesine sebep olduğu ifade edildi.

Ülkenin batısındaki Southport kentinde 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının incelenmesi için kurulan Southport Bağımsız Soruşturma Komisyonu, ilk raporunu açıkladı.

İki ciltten oluşan raporda olayda asıl suçlunun Axel Rudakubana (AR) olmakla birlikte kamu kurumlarının da ciddi ihmalleri bulunduğuna işaret edildi.

Kurumlar ve Rudakubana'nın ailesinin yıllardır yapılan uyarılar karşısında eyleme geçmemesinin önlenebilir bir saldırının gerçekleşmesinde etkili olduğu belirtilen raporda, saldırgan hakkındaki kritik bilgilerin kurumlar arasında aktarılırken tekrar tekrar kaybolduğu, sulandırıldığı veya kötü yönetildiği kaydedildi.

Saldırganın artan şiddet eğiliminin hafife alındığı aktarılan raporda, Rudakubana'nın 2022'de kaybolduğu, daha sonra bulunduğunda ise bir bıçakla otobüste olduğu belirtildi.

Rudakubana'nın "Birisini bıçaklama niyetinde" olduğunu söylemesine rağmen tutuklanmadığı vurgulanan raporda, "Bu olayda yer alan kurumlar AR'nin risk geçmişi hakkında az da olsa yeterli bilgiye sahip olsaydı, AR bu olayda tutuklanırdı." denildi.

Bu dönemde yapılacak bir ev aramasının, Rudakubana hakkında yeni delillerin toplanmasına olanak sağlayacağı kaydedilen raporda, ailenin eve postayla bıçak gönderilmesine göz yumduğu ve kritik bilgileri yetkililere bildirmediği belirtildi.

Raporda, failin koruma programına birden fazla kez bildirildiği ancak "ideolojik motivasyon" bulgusu olmadığı gerekçesiyle müdahale edilmediğine işaret edilerek, programın tehdit değerlendirme kapasitesinin yetersiz olduğu sonucuna varıldı.

Raporun açıklanmasının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bebe, Elsie ve Alice'in vicdansızca öldürülmesi ülke tarihimizin en kara lekelerinden biri. Bugün açıklanan rapor son derece rahatsız edici ve yürek burkucu. Sistematik hataların bu korkunç olaya yol açtığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından ülkede Müslüman karşıtı aşırı sağcı şiddet olayları başlamıştı.

Başta yaşı 18'in altında olduğu için adı açıklanmayan, Galler doğumlu saldırganın Müslüman olduğu ve ülkeye geçen yıl kaçak geldiği yönündeki dezenformasyonun yayılmasıyla camiler, Müslümanlara ait iş yerleri ve dernek binaları hedef alınmıştı.

Yaklaşık bir hafta süren olayların başlangıcı sayılan saldırıyı gerçekleştiren kişinin 17 yaşındaki Ruanda asıllı Axel Rudakubana olduğu daha sonra açıklanmıştı.