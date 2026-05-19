Soyuak'tan Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin, milletin azim ve kararlılığıyla zafere ulaştığını belirten Soyuak, şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil, bağımsızlığa inanan bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, onlara duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan, çağdaş, üretken ve ülkesini seven gençlerimizin yarınlarımızı daha güçlü şekilde inşa edeceğine yürekten inanıyorum.