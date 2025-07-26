VLADİVOSTOK, 26 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostochny Uzay Üssü'nden fırlatılan bir Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi, 25 Temmuz 2025.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), cuma günü 20 uydunun başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.
Açıklamaya göre, Soyuz-2.1b taşıyıcı roketi Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki Vostochny Uzay Üssü'nden Moskova saatiyle 8.54'te fırlatıldı. (Fotoğraf: Roscosmos/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Soyuz-2.1b Roketi 20 Uyduyu Fırlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?