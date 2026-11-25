?????? ALİ RIZA AKKIR - Yazın yuvalamak için Fethiye kumsallarını tercih eden caretta carettalar ile yeşil deniz kaplumbağaları, kış aylarında da Fethiye Körfezi ve körfeze akan kanallarda besleniyor.

İlçedeki sahillerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Doğan Sözbilen'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, nesli tükenme tehdidi altındaki kaplumbağaların popülasyonu izleniyor ve yuvaları korunuyor.

Sözbilen, AA muhabirine, Türkiye'de deniz kaplumbağalarıyla ilgili koruma ve izleme çalışmalarının yaklaşık 40 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

Yuvalama kumsallarındaki çalışmaların birçok akademisyen ve sivil toplum örgütü tarafından bakanlıklarla yürütüldüğünü dile getiren Sözbilen, "Yalnız şimdiye kadar bizim çalışmalarımızın büyük bir kısmı yuvalama kumsallarında gerçekleşti ki deniz kaplumbağaları yaşamlarının tamamını denizde geçiriyorlar. Bu açıdan denizdeki yaşamlarını daha iyi bilmek bizim için çok çok önemli. Fethiye Körfezi bu anlamda son yıllarda çok önemli bir alan olarak önümüze çıkmaya başladı." dedi.

Sözbilen, körfezde hem caretta caretta olarak bilinen iribaş deniz kaplumbağasının hem de yeşil deniz kaplumbağasının yoğun şekilde görüldüğünü aktardı.

"Sosyal medyada çok fazla video ve fotoğraf görüyoruz"

Son birkaç yıldır Fethiye'nin içerisindeki akarsu sistemlerine yaklaşan ve bu alanlara giren deniz kaplumbağalarının bulunduğunu belirten Sözbilen, "Farklı yaş gruplarından yeşil deniz kaplumbağaları ağırlıklı olmak üzere caretta carettanın da geldiğini görüyoruz. Vatandaşlar, turistler kaplumbağaları gördükleri zaman heyecanlanıyor. Sosyal medyada çok fazla video ve fotoğraf görüyoruz. Onların buraya gelmesi, özellikle tatlı su sistemlerinin içerisine kadar giriyor olması üzerinde dikkatli şekilde eğilmemiz gereken bir konu." diye konuştu.

Deniz kaplumbağalarının normalde tuzlu su ortamındaki besinlerle beslendiğini vurgulayan Sözbilen, özellikle akarsu ağızlarına yakın tekne bağlama alanlarında balıkçıların ıskartalarını çok fazla attığını gözlemlediklerini ifade etti.

Sözbilen, sabah saatlerinde bu ıskartalarla beslenmeye gelen kaplumbağalarla karşılaştıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Kaplumbağalar burada beslenmeye alıştılar ve bölgede kalmaya başladılar. Her geçen sene daha fazla kaplumbağa buraya gelmeye başladı. Özellikle gelişim dönemindeki yeşil deniz kaplumbağaları hem etçil hem otçul beslenme özelliği gösterdiği için bu bölgeden onlar da besleniyor. İribaş deniz kaplumbağası besleniyor. Ergin yeşil deniz kaplumbağalarının da hem erkek hem dişi olarak bölgede görmeye başladık. Özellikle akarsu sisteminin içerisine girip buradaki yosunlarla da besleniyorlar."

Bu durumu, bölgenin insanlar tarafından yoğun kullanılması nedeniyle sakıncalı bulduğunu??????? dile getiren Sözbilen, "Bu açıdan düşündüğümüzde kaplumbağaların kendi doğal habitatlarında olmasını daha çok tercih ederiz. Buradaki alanın iyi bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Kaplumbağaların farklı parametrelerle izlenmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi bu bölgenin varlığı yaz kış deniz kaplumbağalarının, hem de iki türün birden Fethiye Körfezi'nde yaşadığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.