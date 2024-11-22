SpaceX 24 Starlink Uydu Fırlattı

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LOS ANGELES, 21 Kasım (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX yörüngeye 24 Starlink internet uydusu daha yerleştirdi.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre uydular perşembe günü Washington saatiyle 11.07'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan bir Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Şirket daha sonra yaptığı açıklamada 24 uydunun yörüngeye yerleştiğini doğruladı.

SpaceX'in verdiği bilgilere göre Starlink, internet erişimi hiç bulunmayan, güvenilir olmayan ya da pahalı olan bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet götürecek.