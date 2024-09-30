SpaceX Crew-9 Astronotları ISS'ye Kenetlendi

Güncel

Uzayda mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya getirmesi beklenen SpaceX'in Crew-9 misyonu ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlendi.

BBC'nin haberine göre, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams için iki boş koltuğu olan Dragon kapsülü dün istasyona yanaştı.

Dragon kapsülü, SpaceX'in Crew-9 misyonu kapsamında Falcon 9 roketi ile Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılmıştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) dün yapılan açıklamada, NASA astronotlarından Nick Hague ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Aleksandr Gorbunov'un ISS'de 5 aylık görevleri kapsamında kan pıhtılaşması, uzayda yetiştirilen bitkilerde nem, astronotların uzayda görmelerinde değişiklikler gibi konularda 200'ü aşkın bilimsel araştırma gerçekleştirecekleri ifade edilmişti.

Crew-9 misyonunun tamamlanmasının ardından kısa süreliğine uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu ISS'de haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun da Hague ve Gorbunov ile Şubat 2025'te Dünya'ya getirilmesi hedefleniyor.

Boeing'in Starliner mekiği arızalanmıştı

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Boeing'in arızalı kapsülüyle iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, Şubat 2025'e kadar uzayda tutulacaklarını açıklamıştı. Böylece astronotların bir hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

NASA, daha sonra Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurmuştu.