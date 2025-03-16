SpaceX'in Dragon'u ISS'ye Kenetlendi

WASHINGTON, 16 Mart (Xinhua) -- SpaceX'in Dragon uzay aracı dört mürettebatı ile pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Böylece uzayda 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un eve dönmeleri için geri sayım başladı.

Uzay aracı, SpaceX Falcon 9 roketiyle NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden cuma günü doğu saatiyle 19.03'te fırlatıldı.

Uzay aracı yaklaşık 29 saatlik uçuşun ardından pazar günü doğu saatiyle 12.04'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

"Crew-10" kod adlı görev kapsamında NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı astronotu Onişi Takuya ve Rusya Federal Uzay Ajansı kozmonotu Kirill Peskov, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda faaliyette bulunacak.

Mürettebatın geleceğe dönük uzay aracı ve tesis tasarımlarına katkıda bulunmak üzere malzeme yanma testleri yapması planlanıyor. NASA, mürettebatın Uluslararası Uzay İstasyonu Ham Radyo programı çerçevesinde dünya genelindeki öğrencilerle iletişim kuracağını ve yedek bir Ay navigasyon çözümünü test etmek için programın mevcut donanımını kullanacağını belirtti.

NASA, kısa bir devir teslim sürecinin ardından NASA'nın SpaceX Crew-9 görevinin, NASA astronotu Nick Hague ve Roscosmos kozmonotu Aleksandr Gorbunov ile birlikte mahsur kalan iki astronotu taşıyarak en erken çarşamba günü Dünya'ya döneceğini duyurdu.

Williams ve Wilmore, kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Boeing'in Starliner mekiğindeki teknik sorunlar nedeniyle Haziran ayından bu yana uzayda mahsur durumda.