Spil Dağı'nda Yaban Hayatı İçin Yemleme - Son Dakika
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Spil Dağı'nda Yaban Hayatı İçin Yemleme

Spil Dağı\'nda Yaban Hayatı İçin Yemleme

Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı için 500 kilogram yem bırakıldı. Zorlu kış şartları için destek.

12.02.2025 20:06
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Yaban hayatını unutmadılar

Karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatı için yemleme çalışması yapıldı

MANİSA - Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nın karla kaplanmasının ardından yaban hayatı için yemleme çalışması yapıldı. Hava sıcaklığının eksi derecelerde olduğu milli parkta ekipler tarafından doğaya yonca ve buğday bırakıldı.

Günlerdir hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği Spil Dağı Milli Parkı, kırağı ve karla kaplanırken eşsiz manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Eşsiz doğası ve florası ile Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ekipleri karla kaplanan alanda yaban hayatını unutmayarak doğada yemleme çalışması yaptı. 300 kilo yonca 200 kilo buğday olmak üzere ekipler yaban hayvanlarının besine ulaşabilmesi için milli parkın farklı bölgelerine toplam 500 kilogram yem bıraktı. Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Spil Dağı Milli Park Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi, "Spil Dağı Milli Parkı'nda zorlu geçen kış şartlarında yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıyoruz. Burada bitki örtüsü tamamen karla kaplandığı için yem bulamayan, yiyecek bulamayan hayvanlar için yemlemeleri gerçekleştiriyoruz. Böylece yaban hayatının sürekliliği ve sürdürülebilirliği için çalışmalarımız devam etmekte" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Manisa, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

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