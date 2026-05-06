Spiral Taşı Parlandı, İşçi Yaralandı

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup A., evinin önünde spiral makinesiyle demir sac kesmeye başladı. Kesim sırasında spiral taşı aniden parçalandı. Kopan parçalar, Yakup A.'ya isabet etti. Derin kesiklerle yaralanıp kanlar içinde kalan Yakup A., arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
