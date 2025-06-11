Prömiyerini geçen ay Grand Pera'da gerçekleştiren "Spiritua" gösterisi, Bakırköy'de sahnelenecek.

Geçen ay Grand Pera Emek Sahnesi'nde iki gece üst üste kapalı gişe sahnelenen gösteri, 26 Haziran Bakırköy'de Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde seyircilerle buluşacak.

Arda Aydın'ın yazıp yönettiği, Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu yapımcılığıyla hayata geçirilen Spiritua, klasik tiyatro anlatımından farklı bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Prodüksiyon, William Shakespeare'in beş büyük tragedyası "Hamlet", "Macbeth", "Othello", "Kral Lear" ve "III. Richard" ile Truva Savaşı'nın mitolojik anlatısını çağdaş sahneleme diliyle bir araya getiriyor.

Tek perdelik oyunda, Biraderler Yapım'ın sosyal girişimi Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) bünyesinde yetişen 45 genç oyuncu sahne alıyor.