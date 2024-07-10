SPK ve İŞKUR, Finansal Okuryazarlığı Yaygınlaştırmak İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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SPK ve İŞKUR, Finansal Okuryazarlığı Yaygınlaştırmak İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile imzalanan protokolle, istihdam edilecek kişiler öncelikli olmak üzere tüm paydaşlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedeflediklerini bildirdi. SPK ile İŞKUR arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü, İŞKUR'da düzenlenen törenle imzalandı. Gönül, İŞKUR'un, Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetleri etkin olarak yürüttüğünü söyledi.

10.07.2024 12:39
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile imzalanan protokolle, istihdam edilecek kişiler öncelikli olmak üzere tüm paydaşlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

SPK ile İŞKUR arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü, İŞKUR'da düzenlenen törenle imzalandı.

Gönül, burada yaptığı konuşmada, İŞKUR'un, Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesine yönelik faaliyetleri etkin olarak yürüttüğünü söyledi.

Kurumun bu faaliyetlerini yürütürken başta iş arayanlar, işverenler ve öğrenciler olmak üzere toplumun önemli bir kesimiyle yakından temas halinde olduğuna dikkati çeken Gönül, "İŞKUR'un faaliyetlerine baktığımızda, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde 1 milyon 510 bin vatandaşımızla bireysel görüşme gerçekleştirmiş, danışmanlık hizmetleri kapsamında 5 bin 525 okul ziyareti yapmış, işveren danışmanlığı kapsamında ise 445 bin 957 iş yeri ziyaretinde bulunmuş. Bu noktada, finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine tanıtılması hedefimize uygun olarak İŞKUR ile imzalanan bu protokolün büyük önem arz ettiğinin bilincindeyiz." dedi.

Gönül, iş ve meslek danışmanlığı, işbaşı eğitimleri, iş gücü piyasası araştırmaları ve yenilikçi çalışmalarıyla önemli görevi yerine getiren İŞKUR'un, geçen yıl 1,5 milyona yakın kişiye istihdam sağladığı bilgisini vererek, bu sayının yaklaşık 3'te 2'sini kadınların ve gençlerin oluşturduğunu bildirdi.

Finansal Okuryazarlık Platformu'nu 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti

"Finansal Okuryazarlık Platformu"nun 22 Mayıs'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla tanıtımının yapıldığını anımsatan Gönül, internet sitesiyle finansal okuryazarlık alanında yüksek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Gönül, şu anda sitede 6 kategoride, 52 video bulunduğuna işaret ederek, "Oluşturulan içerikler, aile bütçesi yapabilme, finansal/finansal olmayan riskleri yönetebilme, finansal planlama becerisi kazandırabilme, finansal piyasaları anlayabilme ve karar verebilme yetkinlikleri sağlayacaktır. Bir aylık süreçte internet sitesini yaklaşık 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile geçen ay protokol imzaladıklarını hatırlatan Gönül, şöyle devam etti:

"Protokolle birlikte İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilecek kişilere öncelikli olmak üzere tüm paydaşlara finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca İŞKUR'da eğitici eğitimleri de planlıyoruz. Eğitimler sonrasında finansal bilgiye sahip, doğru tutum ve davranış içinde olan bir topluma ulaşmayı amaçlıyoruz. Hayata geçireceğimiz bu protokolün hedeflerimize ulaşmada önemli bir işlev göreceğini düşünüyoruz."

"Yeni aktif iş gücü programlarında eğitimleri zorunlu tutacağız"

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş de İŞKUR olarak, toplumun sosyoekonomik açıdan dezavantajlı kesimlerinden birine hitap ettiklerini belirterek, "Bundan sonra yeni uygulayacağımız aktif iş gücü programlarında eğitimleri zorunlu tutacağız. Çünkü bizler dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin, finansal piyasaların, finansal yatırım araçlarının bu kadar yoğunlaştığı zaman diliminde herkes tarafından bilinmesi gerektiğini biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, İbrahim Ömer Gönül, Türkiye, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPK ve İŞKUR, Finansal Okuryazarlığı Yaygınlaştırmak İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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