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Spor Güvenliğinde Yeni Dönem

22.07.2025 12:12
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, spor güvenliğini artırmak için yasaların titizlikle uygulanacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sporun kardeşlik ve barış ortamına zarar getiren, olumsuz davranışlar içerisinde bulunan şahıslara karşı başta 6222 sayılı kanunun adli ve idari hükümleri olmak üzere tüm yasaları titizlikle uygulayacağız. Başta futbol olmak üzere, tüm spor dallarının insanları birbirinden koparan, ayrıştıran, bir unsura dönüşmesini asla ama asla istemiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Yerlikaya, temel amaçlarının spor faaliyetlerinde huzuru ve güvenliği sağlamak, şiddet ve düzensizliği önlemek için kararlı adımlar atmak, işbirliğini güçlendirerek etkili spor güvenliği stratejileri geliştirmek olduğunu söyledi.

Gençlere sadece sporun kurallarını değil, sporun ruhunu da öğretmek zorunda olduklarını belirten Yerlikaya, "Bizim medeniyetimizde yiğitlik yalnızca rakibini yenmekle ölçülmez. Medeniyetimizden aldığımız miras, savaş meydanlarında dahi düşmanına saygıyı elden bırakmamıştır. Biz sadece fiziki güvenliği değil, ahlaki güvenliği de korumak zorundayız. Bu sebeple spor güvenliği, bizim için sadece bir güvenlik başlığı değil, aynı zamanda gençlerimize ve halkımızın tüm kesimlerine karşı ortak sorumluluğumuzdur. Buradan bütün genç kardeşlerimize sesleniyorum: Asıl şampiyonluk, kupayı kaldırmakta değil, rakibine saygı gösterdiğin o anda gizlidir." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı olarak en temel görevlerinin, ülkemizin huzur ve güvenini sağlamak olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, müsabakalarda, sporun ruhuna yakışır rekabet ortamını tesisi amacıyla tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

"325 bin 711 özel güvenlik görevlimiz çalıştı"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de, 2024-2025 sezonu boyunca 98 bin 118 spor müsabakası gerçekleştiğinin altını çizerek, "Bu müsabakalara, 19 milyon 88 bin vatandaşımız katılım sağladı. 1 milyon 88 bin 546 polisimizin görevlendirme işlemi gerçekleşti. Buna ek olarak, 325 bin 711 özel güvenlik görevlimiz de polislerimizle birlikte omuz omuza çalıştılar. Geçen yıl 510 müsabakada işlem tesis edildi. Olaylara karışan 6 bin 818 şahıs hakkında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında yasal işlem yapıldı." bilgisini verdi.

Dünya genelinde de spor alanlarında yaşanan şiddet olaylarının hem spor ekonomisine hem de toplumsal barışa ciddi etkileri bulunduğuna işaret eden Yerlikaya, UNESCO verilerine göre, spor müsabakalarında yaşanan şiddet olaylarının gençlerin spora olan ilgisini ortalama yüzde 27 oranında azalttığını, Avrupa Konseyi Spor Bölümüne göre de kulüplerin yılda yüzde 18'lik toplam gelir kaybına yol açtığını ifade etti.

Geçen yılki toplantıyla spor güvenliği konusunda önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Yerlikaya, müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında güvenliği tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyledi.

"Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor, bileceğiz."

Taraftarların maçları "Taraftar Kart" ve elektronik bilet uygulaması sayesinde izlediğini, bu iki sistem sayesinde "Maçı kim, nereden izliyor?" bildiklerini belirten Yerlikaya, "Ancak protokol girişlerinde görevlilerin elinde isim listeleri oluyor. Bu kişiler Taraftar Kart'larını göstermeden, elektronik bilet işletmeden de protokolde maç izleyebiliyorlar. Tüm valilerime de talimat verdim. Hepsi protokol tribününe girmeden önce ya Taraftar Kart'larını sisteme işletmiş olacak ya da ya da elektronik bilet uygulamasıyla maçı izleyecekler. Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor, bileceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ortak amaçlarının huzurlu bir ortamda spor faaliyetlerini sürdürerek, vatandaşlara bunu daha çok sevdirmek ve Türkiye'nin spor alanındaki marka değerini daha da yukarıya taşımak olduğunu anlattı.

Farklı takımlara ve renklere gönül verseler de herkesin önceliğinin görevini layıkıyla yerine getirip, sporda huzuru sağlamak olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Çünkü güvenlik sadece bir polisiye meselesi değildir. Ortak bir kültür inşasıdır. Takımlarımıza, taraftarlarımıza, yöneticilerimize, basına ve her paydaşa düşen ortak bir sorumluluktur. Bu sezonu hep birlikte omuz omuza vererek, Türk sporunu şiddetten, kargaşadan ve kutuplaşmadan uzak tutmalıyız. Bir kez daha ifade ediyorum: Sporun kardeşlik ve barış ortamına zarar getiren, olumsuz davranışlar içerisinde bulunan şahıslara karşı başta 6222 sayılı kanunun adli ve idari hükümleri olmak üzere tüm yasaları titizlikle uygulayacağız. Başta futbol olmak üzere, tüm spor dallarının insanları birbirinden koparan, ayrıştıran, bir unsura dönüşmesini asla ama asla istemiyoruz."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, açılış programının ardından Bakan Yerlikaya'ya üzerinde isminin yazılı olduğu 42 numaralı ay yıldızlı formayı hediye etti.

Programa katılan kulüp yöneticileri ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın yanı sıra spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, emniyet ve jandarma yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor Güvenliğinde Yeni Dönem - Son Dakika

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