Spor İstanbul, Tuzla'da 'Sporda Çocuk Koruma' Modelini Tanıttı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çatısı altında faaliyet gösteren Spor İstanbul, çocukların güvenli ve sağlıklı spor yapmasını hedefleyen "Sporda Çocuk Koruma" modelini, Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeline tanıttı.

Spor İstanbul, "Sporda Çocuk Koruma" modelini, Tuzla Belediyesi personeline tanıttı. Tuzla Sahil Sahnesi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, çocuklarla çalışan antrenörlere yönelik farkındalık, koruyucu yaklaşımlar ve fiziksel uygunluk başlıklarında bilgi aktarımı yapıldı.

Programın açılışında İBB Spor İstanbul Spor Danışmanı Osman Kalyoncu, yeni dönemdeki yapılanma vizyonunu ve yerel yönetimlerle geliştirilecek iş birliklerini detaylandırdığı bir sunum yaptı. Kalyoncu, çocukların sporla temas ettiği her ortamda güvenliğin, çok yönlü gelişimin ve bilinçli eğitimin esas alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sporun siyaseti olmaz"

"Spor İstanbul olarak hedefimiz, tüm belediyelere eşit hizmet sunmak. Bugün Tuzla'da bu sürecin ilk adımını attık. Sporun siyaseti olmaz; biz burada sağlıklı bir toplum için spor kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Antrenörlerimizin tamamı Spor Bilimleri Fakültesi mezunu. Onların gelişimi, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi demek. Bir çocuk sadece bir branşla sınırlı kalmamalı; futbol da, yüzme de, cimnastik de denemeli. Çok yönlü gelişim için bu gerekli."

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, eğitimlerin ilçedeki spor anlayışına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği, sağlığı ve gelişimi için çalışıyoruz. Bu nedenle antrenörlerimize çocuk hakları, fiziksel ölçümler ve güvenli spor ortamları konularında güncel eğitimler veriyoruz. Böylece antrenörlerimiz, çocuklara daha bilinçli ve sağlıklı koşullarda rehberlik edebilecek" diye konuştu.

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mustafa Karakoca ise "Spor İstanbul'un köklü deneyiminden faydalanmak istedik. Bu eğitimler sayesinde çocuk koruma ve fiziksel uygunluk konularında donanımlı antrenörlerimiz olacak. Hem çocuklarımızın güvenliği hem de spor alışkanlıklarının bilimsel temele oturması adına büyük bir adım attık" dedi.