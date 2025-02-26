Spor Öğretmeni Kayak Keyfi Yaşıyor

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ORDU'da beden egˆitimi ve spor o¨gˆretmeni Osman S. (35), arkasından gelen otomobilden hız alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaptı.

Korgan ilc¸esinde beden egˆitimi ve spor o¨gˆretmenligˆi yapan Osman S., kar yagˆıs¸ının ardından kayak takımını alarak dıs¸arı c¸ıktı. Arkadas¸ları ile bulus¸an Oman S., Fatsa ilc¸esinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırladı. Arkasından gelen otomobilden hız alan Osman S., ara sokaklarda kaydı. Osman S., o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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