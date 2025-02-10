Sporcu Taraması Demirköy'de Yapıldı

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Demirköy'de, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" Projesi kapsamında sporcu taraması yapıldı.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Demirköy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler çeşitli spor branşlarında yeteneklerini sergiledi.

Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram da çalışmaları takip etti.

Proje ile öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiğini ifade eden Bayram, öğrencilerin yeteneklerine göre doğru spor branşlarına yönlendirileceğini kaydetti.

Fatura tahsilat noktası oluşturuldu

Vize Belediyesince fatura tahsilat noktası oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait ödeme işlemleri için fatura tahsilat noktası oluşturulduğunu belirtti.

Otobüs terminalinde oluşturulan yeni tahsilat noktasıyla belediye binasındaki yoğunluğun azalacağını ifade eden Özalp, vatandaşların ödemelerini gerçekleştirmek için belediye binasına gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Özalp, fatura tahsilat noktasında emlak vergisi, su faturası ve ön ödemeli su kartı yüklemesi işlemlerinin gerçekleştirilebildiğini bildirdi.