Hazine Bakanlığı, vergi ödemeyen sporculara ceza kesecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hazine Bakanlığı, vergi ödemeyen sporculara ceza kesecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan etmeyen aralarında ünlü isimlerin de olduğu 1900 sporcu üzerinde yaptığı incelemelerde son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı. Bakan Mehmet Şimşek, sporcuların izaha davet edileceğini belirtti.

08.10.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken farklı spor dallarında 1900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı.

GELİR YÜKSEK AMA VERGİ YOK

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamına farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Başkanlık, beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerine ilişkin çalışma başlattı. Sporcuların aldığı yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüplerce ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.

1900 SPORCUNUN GELİRİ TEK TEK İNCELENDİ

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca kulüpler sporculara ödediği ücretlerden vergi kesintisi yapıyor. Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi tarifesinin 4'üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor. Yürütülen çalışmada, aralarında ünlü isimlerin de olduğu 1900 sporcu analiz edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verileri, kulüplerin beyanları, sözleşme bilgileri, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberler ve kulüpler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan transfer bilgileriyle çapraz kontrole tabi tutuldu.

5 MİLYAR LİRALIK BEYAN DIŞI GELİR

Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı. Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

SPORCULAR İZAHA DAVET EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu sporcuları izaha davet edeceğini ve beyan dışı bırakılan kazançlarını beyan etmelerini isteyeceğini söyledi. Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek." dedi. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerinin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: Maliye olarak 'çok kazanan ancak düşük gelir beyan edenlerin' kapısını çalmayı sürdürüyoruz. Yüksek gelir elde eden ve gelirini gizleyenlere yönelik denetim çalışmalarımız devam edecek. Kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Maliye, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine Bakanlığı, vergi ödemeyen sporculara ceza kesecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
00:19 Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
15:36 Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a rekor zam Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam
15:34 Beyoğlu’nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı
15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
15:13 Meteoroloji uzmanları İstanbul’a ilk kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi
15:08 Las Vegas’ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
15:05 Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 11:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine Bakanlığı, vergi ödemeyen sporculara ceza kesecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.