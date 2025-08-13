Spotify'dan Editörlere Yalanlama

Spotify müzik platformu, son dönemde editörlerini ve müzik ekibini hedef alan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında işbirliğine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.