Srebrenitsa Anneleri, Kimliği Tespit Edilen Oğullarını Toprağa Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Srebrenitsa Anneleri, Kimliği Tespit Edilen Oğullarını Toprağa Veriyor

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda üç oğlunu kaybeden Srebrenitsa annesi Hajra Salihovic, kimliği tespit edilen oğlu Nevres'i, bugün düzenlenecek anma törenlerinin ardından ebedi yolculuğuna uğurlayacak.

11.07.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda üç oğlunu kaybeden Srebrenitsa annesi Hajra Salihovic, kimliği tespit edilen oğlu Nevres'i, bugün düzenlenecek anma törenlerinin ardından ebedi yolculuğuna uğurlayacak.

Bosna Savaşı'nda 11 Temmuz 1995'te, dünyanın gözü önünde Srebrenitsa şehrinde yapılan soykırımda üç oğlunu kaybeden 77 yaşındaki Salihovic, soykırımın üzerinden geçen 29 yıla rağmen yaşanan acıları unutamıyor.

Srebrenitsa yakınlarındaki Bratunac bölgesinde yaşayan Salihovic, AA muhabirine, eşinin 1992'de Sırplar tarafından öldürüldüğünü, 1995'te ise bu yıl toprağa vereceği oğlu Nevres'in ve kemiklerine hala ulaşamadığı oğlu Sead'ın Sırplardan kaçarken ormanlık alanda kaybolduğunu, diğer oğlu Samir'in ise Drina Nehri yakınlarında katledildiğini söyledi.

Salihovic, "Savaşın başında 1992'de Bratunac yakınlarındaki köyümüzü terk etmek zorunda kaldık, dağlardaki köylere gittik. Oralarda yaklaşık bir ay kaldık. Sonra dağlar üzerinden Srebrenitsa'ya gittik, orası ele geçirilene kadar çocuklarım benimleydi. Bir gelinim ve torunumla otobüslerle güvenli bölgeye geçtik. Oğullarım binlerce erkekle ormanlara götürüldü, hiçbiri geri gelmedi. Şimdi Nevres'i buldular, öldürüldüğünde 25 yaşındaydı. Nevres'i, hayatta olan oğlum Samed teşhis etti. Sadece başı, iki üç kemiği geriye kaldı. Eğer başka bir şey bulurlarsa ekleyecekler mezarına. Ondan geriye bir şey bulmalarına sevindim, bu kadar yıl bekledim." diye konuştu.

"Savaş her şeyimi aldı"

Çocuklarının gençliklerinin baharında öldürüldüğünü dile getiren Salihovic, vedalaştıkları anı unutamadığını belirtti.

Srebrenitsa'nın işgalinden sonra kaybolan çocuklarının geri gelmesini umutla beklediğini söyleyen Salihovic, "Bir süre onların yaşadığına inandım ama yıllar geçtikçe bunun tam tersi olduğunu gördüm. Temmuz ayı bizim için zor. Savaş her şeyimi aldı. Sadece bir oğlum ve kızım kaldı. Bu acıyı nasıl taşıdığımı ben biliyorum. Onları sürekli düşünüyorum ve ağlıyorum, resimlerine bakıyorum ve ağlıyorum." ifadesini kullandı.

Savaştan sonra köyüne döndüğünü belirten Salihovic, Potoçari Anıt Mezarlığı'na gidip dua ettiğini de söyledi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 751 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarından kemikleri bulunup, kimliği tespit edilenlerin cenazeleri, 77'si toplu mezar olmak üzere 150 farklı noktadan çıkarıldı.

Bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kimlik tespiti yapılan 14 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Anneleri, Kimliği Tespit Edilen Oğullarını Toprağa Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: Srebrenitsa Anneleri, Kimliği Tespit Edilen Oğullarını Toprağa Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement