Srebrenitsa'da Barış Yürüyüşü

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne binlerce insan katıldı.

Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili katlettiği soykırımın 30. yılı anma etkinlikleri kapsamında, bu yıl 21'incisi düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılan yaklaşık 6 bin kişi, Nezuk kasabasında buluştu.

Temmuz 1995'te yapılan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen orman yolunda 3 gün sürecek yürüyüş, katılımcıların, her gün ortalama 35 kilometre katederek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erecek.

Yürüyüşe katılanlar arasında o dönemde yolu kullanarak soykırımdan kurtulanlar da yer aldı. Yürüyüşte Bosna Hersek bayraklarının yanı sıra Boşnakların 1992-1995'teki savaş döneminde kullandıkları altın zambaklı bayraklar ile Türk ve Filistin bayrakları da taşındı.

" Gazze'de yaşananlar, burada olanlardan bile kötü, dünya için bir Srebrenitsa yetmedi"

Yürüyüşe katılan Ademir Mesic, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14. kez organizasyona katıldığını söyledi.

Mesic, her yıl yaşanılan acı hatıraları dinlediklerini aktararak, "Sadece derslerde anlatılanları dinlemekle, o yolları bizzat yürümek arasında büyük fark var. Hayatta kalanların tanıklıklarını dinlemek çok farklı bir deneyim. Gazze'de yaşananlar, burada olanlardan bile kötü, dünya için bir Srebrenitsa yetmedi. Biz sadece bunun sona ermesi için çağrıda bulunabiliriz." dedi.

Yürüyüşe ikinci kez katılan 16 yaşındaki Edin Dogaz, zorlu olmasına rağmen organizasyonda yer aldığını kaydetti.

Barış yürüyüşünün bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden 17 yaşındaki Ajna Trapo ise soykırımın hafızasını yaşatmak istediklerini belirtti.

Yürüyüşe ilk kez katılan 17 yaşındaki Hana Malkic de soykırımın unutulmaması için etkinliğin yapıldığını, fiziksel olarak kendisini hazır hissettiğini ancak duygusal olarak dayanmanın zor olduğunu dile getirdi.

Bu yıl "Barış Yürüyüşü"ne çok sayıda çocuk da katılırken, organizasyonda Boşnaklar ve Türklerin yanı sıra birçok ülkeden kişi yer aldı.

Bu yıl 7 kurban defnedilecek

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Sırplar tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda acımasızca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, bulunmamaları amacıyla ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.???????

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 765 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılında, 11 Temmuz'da, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 7 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na toprağa verilecek.