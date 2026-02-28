Srebrenitsa\'da İftar Programı Düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Srebrenitsa'da iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği desteğiyle organize edilen programda 100 kişiye iftar verildi.

Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, yaptığı konuşmada, TDV'nin ramazan boyunca Bosna Hersek'te çeşitli programlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Güvenç, Srebrenitsa'da düzenlenen iftar programının kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini söyledi.

İftar sofrasında Bosna Hersekli kardeşleriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Güvenç, "Ramazan ayı gönüllerin birleştiği bir zaman dilimi. Aynı dili konuşmasak da gönül dilimiz bir. Bu sofralar Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşliğin en güzel göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türk halkının emanetlerini Srebrenitsa'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceklerine işaret eden Güvenç, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunun bu programla bir kez daha hissedildiğini kaydetti.

İftardan sonra TDV'nin hazırladığı gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.