Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında Bayrampaşa'da Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında Bayrampaşa'da Anma Yürüyüşü

11.07.2026 22:28
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Bayrampaşa'da Srebrenitsa soykırımının 31. yılı için anma yürüyüşü düzenlendi. Kaymakam Çiftçi, soykırımın insanlık tarihinin en büyük utançlarından olduğunu belirtti. Dernek Başkanı Sancaktar, Batı'ya çifte standart eleştirisi yaptı.

Bayrampaşa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 31'inci yılı kapsamında, "Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Yürüyüşü" düzenlendi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından Bayrampaşa Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Camisi önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan ve "31. yılı Srebrenitsa Boşnak Soykırımı" yazılı tişörtler giyen katılımcılar, Bayrampaşa Şehir Parkı'na kadar yürüdü.

Programda konuşan Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, insanlık tarihinin en karanlık ve en acı sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde bir araya geldiklerini söyledi.

Yürüyüşte attığı her adımda büyük acıyı hissetmeye çalıştığını belirten Çiftçi, "Hiçbir suçunuz yokken, yalnızca dininiz ve kimliğiniz nedeniyle hedef alındığınızı düşünün. Üstelik bunu, Avrupa'nın tam ortasında, Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği bir yerde yaşadığınızı düşünün. Bundan daha büyük bir trajedi olabilir mi? Srebrenitsa, insanlık tarihine geçen en büyük utançlardan biridir." dedi.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar ise Türkiye'de ilk kez bir sivil toplum kuruluşunun Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine "12x18" metre boyutlarında "Srebrenitsa Boşnak Soykırımı'nı unutma, unutturma. Bir daha asla" yazılı afiş astığını dile getirdi.

Sancaktar, afişte yazan sözlerin zamanla klişeleşmiş gibi görünebileceğini belirterek, "Ancak verdiğimiz bu mesaj, insan hakları, hukuk ve adalet söz konusu olduğunda çifte standart uygulayan Batı'ya güçlü bir çağrıdır. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda hukuku savunan, ancak mazlumlara ve Müslümanlara yapılan zulümler karşısında sessiz kalan Avrupa'ya vicdani bir hatırlatmadır. Bugün 1995 Srebrenitsa Boşnak Soykırımı deniliyor. Oysa gerçek şudur ki, 1992 ile 1995 yılları arasında Bosna-Hersek'in birçok bölgesinde sistematik katliamlar ve soykırım yaşandı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplum bu acıların yalnızca bir bölümünü resmen tanıdığını kaydeden Sancaktar, Türkiye güçlü olduğu sürece Balkanlar'da benzer acıların yaşanmasının önüne geçileceğini söyledi.

Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Karadağ'ın İstanbul Başkonsolosu Branislav Karadziç, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın Karadağ, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda, katılımcılar Sancaktar Bosna Sancak Soykırım Anıtı'na karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılında Bayrampaşa'da Anma Yürüyüşü - Son Dakika

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