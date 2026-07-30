Srebrenitsa Soykırımı İnkara İlişkin Rapor: 149 Vaka - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı İnkara İlişkin Rapor: 149 Vaka

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Srebrenitsa Anıt Merkezi, 2026'da 149 soykırım inkarı vakası tespit ettiğini açıkladı.

Srebrenitsa Anıt Merkezi, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının inkarına ilişkin hazırladığı raporda, 2026'da 149 vaka tespit ettiklerini açıkladı.

Srebrenitsa Anıt Merkezi, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının inkarına ilişkin her yıl hazırladığı raporu yayımladı.

Raporda, 2026'da 149 soykırım inkarına ilişkin vaka tespit edildiği, bu sayının 2025'te 99 olduğu ve bu yıl inkar vakalarında yükseliş gözlemlendiği belirtildi.

Bosna Hersek'te 11 Temmuz 1995'te meydana gelen ve 8 bin 372 Müslüman Boşnak'ın hayatını kaybettiği Srebrenitsa soykırımının "en büyük inkarcısının" ülkedeki 2 entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) eski Başkanı Milorad Dodik olduğu aktarılan raporda, Dodik'in yıllardır listenin en başında olduğu vurgulandı.

Raporda, soykırım inkarına ilişkin en çok vakanın, sosyal medya paylaşımları üzerinden olduğuna işaret edildi.

Rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic de merkezin inkar vakalarını 6 yıldır raporladığını belirterek "Soykırım inkarı asla geçmişle ilgili değildir. Her zaman geleceğe yöneliktir. Tarihi gerçeklerin yeniden yazılmasını etkiler." ifadelerini kullandı.

Suljagic, raporda, Sırp medyası tarafından da soykırım inkar kampanyaları yürütüldüğüne dair bulguların yer aldığını söyleyerek bunların soykırımı normalleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Bu arada 2021'de tespit edilen 681 inkar vakası "en yüksek rakam" olarak kayıtlara geçmişti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı İnkara İlişkin Rapor: 149 Vaka - Son Dakika

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