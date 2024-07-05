Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Cenaze Töreni İçin Hazırlıklar Tamam - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Cenaze Töreni İçin Hazırlıklar Tamam

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılında defnedilecek 14 kurbanın yeşil çuhalara sarılı tabutları cenaze töreni için hazırlandı. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 14 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

05.07.2024 14:41
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılında defnedilecek 14 kurbanın yeşil çuhalara sarılı tabutları cenaze töreni için hazırlandı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü olan 11 Temmuz'da, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 14 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdür Yardımcısı Kenan Karavdic, AA muhabirine, Visoko Şehir Mezarlığı'nda bekletilen ve kimlik tespitleri tamamlanan kurbanlara ait tabutların 9 Temmuz sabahı Srebrenitsa'ya uğurlanacağını söyledi.

Karavdic, "Bu yıl ne yazık ki kurbanlardan sadece 14 tanesi hazır. Bu da öldürüldükleri zamanın üzerinden ne kadar süre geçtiğinin ve yakın akrabalarının hayatta olup olmadıklarının ne kadar büyük bir sorun olduğunu gösteriyor. Kimliği belirlenemeyen vakaların azaltılması için ailelere yeniden kan örneği vermeleri çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Bu yılki cenaze töreninde toprağa verilecek isimler şu şekilde:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 751 kurban defnedilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarının Cenaze Töreni İçin Hazırlıklar Tamam - Son Dakika

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