Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümünde artan nefret söylemi, inkar ve ayrışma karşısında küresel düzeyde dikkatli ve kararlı olunması çağrısında bulundu.

Guterres, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

"Srebrenitsa'da işlenen soykırımın üzerinden 30 yıl geçti. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında yaşanan en büyük vahşettir." ifadelerini kullanan Guterres, Temmuz 1995'te 8 binden fazla Boşnak'ın sistematik şekilde katledildiğini, binlerce kadın, çocuk ve yaşlının zorla yerinden edildiğini hatırlattı.

Guterres, mesajında, "Bugün, yalnızca bir anma günü değildir, aynı zamanda dikkatli olma ve harekete geçme günüdür." ifadesiyle artan nefret söylemi, inkar ve ayrışma karşısında uluslararası toplumun dikkatli ve kararlı olması, hakikat ve adaletten taviz vermemesi gerektiğini belirtti.

Erken uyarı işaretlerinin zamanında tespit edilmesi ve şiddet başlamadan müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Uluslararası hukuka saygı göstermeli, insan haklarını savunmalı, herkesin onurunu korumalı, barış ve uzlaşıya yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

1000'den fazla soykırım kurbanına ulaşılamadı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen binden fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????