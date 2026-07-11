Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anıldı

11.07.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Srebrenitsa'da 1995 yılında dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen soykırımın yıl dönümünde katledilen binlerce canı saygı ve özlemle anıyorum. Srebrenitsa ırkçılığın, nefret siyasetinin ve uluslararası sessizliğin nelere mal olabileceğinin unutulmaması gereken en acı derslerinden biridir. Boşnak halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Bir daha Srebrenitsa'ların yaşanmaması için barış, adalet ve ortak sorumluluk çağrısını yineliyorum."

HATİMOĞULLARI: KATLEDİLEN BİNLERCE CANI SAYGIYLA ANIYORUM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da paylaştığı mesajda, "Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde katledilen binlerce canı saygıyla anıyorum. Boşnak halkının dinmeyen acısını yürekten paylaşıyorum… Tüm soykırımlarla ve insanlığa karşı suçlarla yüzleşmek, 'bir daha asla' sözünü gerçeğe dönüştürmenin tek yoludur" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler
Sağlık Bakanlığı, Venezuela’ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi Sağlık Bakanlığı, Venezuela'ya ilaç ve tıbbi yardım malzemesi gönderdi
İsrail’in planı suya düştü: ABD, “Trump’a suikast“ istihbaratını kaale almadı İsrail'in planı suya düştü: ABD, "Trump'a suikast" istihbaratını kaale almadı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke’nin sonu dedesinin elinden oldu Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Ağabeyinin izinden gitti, ailesini gururlandırdı: İki kardeş de LGS şampiyonu Ağabeyinin izinden gitti, ailesini gururlandırdı: İki kardeş de LGS şampiyonu
29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında ara karar 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında ara karar

14:32
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
14:07
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
10:54
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 14:54:45. #7.13#
SON DAKİKA: Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. Yılı Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.