Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı

Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler Bursa\'da anıldı
14.07.2025 11:54
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Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Bursa Bosna Sancak Derneği iş birliğiyle Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Bursa Bosna Sancak Derneği iş birliğiyle Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Sular Vadisi Doğa Parkı'nda "Unutma, unutturma" sloganıyla gerçekleştirilen programda, 1995 yılında vahşice katledilen 8 binden fazla Boşnak sivil, dualarla anıldı.

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Srebrenitsa'dan Gazze'ye uzanan ortak adalet arayışına dikkat çekerek, soykırım acısının sadece Bosna'ya değil, tüm insanlığa ait bir utanç olduğunu belirtti.

Kısa bir süre önce Bosna'yı ziyaret ettiğini ve Srebrenitsa anneleriyle bir araya geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mavi kelebeklerin izini süren hafızaların çocukları olarak, toprağın altına gömülen çığlığı unutmuyor ve unutturmuyoruz. Bazen Srebrenitsa'da, bazen Gazze'de, bazen Doğu Türkistan'da yaşanan acılara şahit oluyoruz ce biliyoruz ki Türkiye, sadece kendi sınırlarını değil, mazlumun vicdanını, insanlığın onurunu da korumakla mükelleftir. Zulmün küreselleştiği bir dünyada, merhameti de küreselleştirmek zorundayız. Bu tarihin değil, vicdanın yüklediği bir sorumluluktur."

Bursa Bosna Sancak Derneği Başkanı Sadık Şengül de Srebrenitsa'da yaşananları "insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri" olarak tanımladı.

Şengül, bu vahşetin sadece Boşnak halkının değil, tüm insanlığın ortak yarası olduğunu vurgulayarak, "Bursa Bosna Sancak Derneği olarak bu acıyı yüreğimizde taşımaya, unutturmamaya, hatırlatmaya ve yeni 'Srebrenitsa'ların bir daha yaşanmaması için mücadele etmeye ant içtik. Unutmadık, unutturmayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, Srebrenitsa annelerinin önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) Genel Sekreteri Cenita Kocaman da, soykırım hafızasını canlı tutmanın Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki köklü bağların en temel harcı olduğunu aktardı.

Programa, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenler Bursa'da anıldı - Son Dakika

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