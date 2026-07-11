Srebrenitsa Soykırımının 31. Yılı - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımının 31. Yılı

11.07.2026 17:43
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Srebrenitsa'da 8.372 Boşnak sivilin katledilmesinin 31. yılı anma törenleriyle sona erdi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan, 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma ve cenaze törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı sessizliğe büründü.

Soykırımın 31'inci yılında düzenlenen toplu cenaze törenine katılmak üzere sabah erken saatlerden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının ayrılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık yerini sessizliğe bıraktı.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilen 10 kurbandan en genci öldürüldüğünde 20 yaşında olan Senad Jusic, en yaşlı kurban ise katledildiğinde 56 yaşında olan Ramo Dautovic'ti.

Bu yıl toprağa verilen 10 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senad Jusic, Muriz Barakovic, Hamed Music, Ramo Alic, Muhidin Osmanovic, Huso Cerimovic, Nuko Nukic, Ahmet Guster, Asım Kunic ve Ramo Dautovic."

Soykırımda defnedilenlerin sayısı 6 bin 782'ye yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 782'ye yükseldi. 1000'den fazla soykırım kurbanının cenazesine ise ulaşılamadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımının 31. Yılı - Son Dakika

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