Srebrenitsa soykırımının baş sorumlusu Mladic, Belgrad\'da resmi törenle toprağa verildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in cesedi, Sırbistan'da resmi törenle gömüldü.

Sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in, insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde ölmesinin ardından, cesedi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a resmi törenle getirildi.

Mladic için 5 Eylül'de dini tören düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan resmi tören kapsamında binlerce kişi cesedin bulunduğu Belgrad'daki Aziz Luka Kilisesi'ne geldi.

Binlerce kişi cesedin başında saygı duruşunda bulunurken, törene Sırbistan hükümetinin üst düzey yetkilileri, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) temsilen yetkililer ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de katıldı.

Daha önce başka bir programı sebebiyle cenazeye katılamayacağını açıklayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, törende yer almadı.

Kilisedeki resmi törenin ardından Mladic'in cesedi, resmi üniformalı askerler tarafından cenaze arabasına konularak, binlerce kişinin eşlik ettiği kortejle birlikte Topcider Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlıkta toplanan binlerce kişi savaş suçlusu ve Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu Mladic için tezahüratta bulundu. Mladic'in cesedi, resmi törenle Topcider Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinin birçoğunun yetkilileri, Mladic'in resmi törenle gömülmesine tepki gösterdi.

Öte yandan Bosna Hersek'te kablolu televizyon hizmeti veren BH Telecom, RS'de yayın yapan Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyonunun (RTRS) yayınını, Mladic'in cenazesini canlı vermesi sebebiyle engelledi.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.