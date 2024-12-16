Sri Lanka Başkanı Dissanayake, Hindistan'a İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

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YENİ Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, ilk yurt dışı ziyaretinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Hint basınındaki haberlere göre, eylülde göreve gelen Dissanayake, Çin'in bölgedeki etkisine ilişkin endişeler artarken bağları güçlendirmeye odaklanan ilk yurt dışı ziyaretini Hindistan'a yaptı.

Dissanayake, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Başbakan Modi ile yaptığı görüşmede, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval de hazır bulundu.

Modi, Hindistan ile Sri Lanka'nın elektrik şebekesi bağlantısı ve ülkeler arasındaki yatırımı ve ticari bağlantıları daha da artıracak çok ürünlü bir petrol boru hattı kuracağını söyledi.

Dissanayake, Sri Lanka'nın "Hindistan'ın çıkarlarına zarar verecek şekilde" kullanılmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Hindistan ile işbirliği kesinlikle gelişecek ve Hindistan'a desteğimizin devam edeceği konusunda güvence vermek istiyorum." dedi.

Hindistan, Çin'in ada ülkesinde artan nüfuzuna ilişkin endişeler nedeniyle Sri Lanka ile ekonomik ve savunma bağlarını genişletiyor.

Çin, Sri Lanka'ya en çok borç veren ülke olmaya devam etse de Kolombo'nun 2022'deki ekonomik çöküşü Hindistan için bir fırsat oluşturdu. Yeni Delhi gıda, yakıt ve ilaç gibi büyük mali ve maddi yardımlarla Sri Lanka'da devreye girdi.

İki bölgesel rakibin desteği, Sri Lanka'nın on yıllardır yaşadığı en kötü ekonomik krizden çıkması için hayati önem taşıyor.

Sri Lanka Devlet Başkanı Dissanayake, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Çin ve Hindistan'ın yakın ortakları olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu jeopolitik mücadelede rakip olmayacağız ve hiçbir partiyle ittifak kurmayacağız. Özellikle Çin ile Hindistan arasında sıkışıp kalmak istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.