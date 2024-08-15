Sri Lanka'da devlet başkanı seçimleri için 39 aday onaylandı - Son Dakika
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Sri Lanka'da devlet başkanı seçimleri için 39 aday onaylandı

Sri Lanka Seçim Kurulu, 21 Eylül'de düzenlenecek devlet başkanı seçimleri için 39 kişinin adaylığını onayladı. Seçimde 17 milyondan daha fazla kişi oy kullanabilecek. Sri Lanka'nın ekonomik krizi devam ederken, ülkenin Çin ve Hindistan'a olan borçları da biliniyor.

15.08.2024 14:49
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Sri Lanka Seçim Kurulu, 21 Eylül'de düzenlenecek devlet başkanı seçimleri için 39 kişinin adaylığını onayladı.

Sri Lanka Seçim Kurulu Başkanı R.M.A.L. Rathnayake, seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Rathnayake, aralarında Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin de bulunduğu 39 kişinin adaylık başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Seçimde 17 milyondan daha fazla kişi oy kullanabilecek.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka'nın Çin'e yaklaşık 7 milyar, Hindistan'a da yaklaşık 1 milyar dolar borcunun olduğu biliniyor.

Devlet Başkanı Wickremesinghe, aralarında Hindistan, Fransa, Japonya ve Çin'in bulunduğu ülkelerle haziranda borç yapılandırma anlaşmalarına imza attıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Hindistan, Sri Lanka, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da devlet başkanı seçimleri için 39 aday onaylandı - Son Dakika

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