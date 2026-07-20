Sri Lanka'da Toplu Taşıma Denetimleri Başlıyor - Son Dakika
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Sri Lanka'da Toplu Taşıma Denetimleri Başlıyor

Sri Lanka\'da Toplu Taşıma Denetimleri Başlıyor
20.07.2026 11:33
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Eylül'den itibaren Sri Lanka'da toplu taşıma araçlarına denetimler yapılacak, güvenlik artırılacak.

KOLOMBO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka'da eylül ayından itibaren otobüsler de dahil olmak üzere toplu taşıma amacıyla kullanılan tüm araçlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

Sri Lanka Ulusal Yol Güvenliği Konseyi Başkanı Manjula Kularatne pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, toplu taşıma araçlarının karıştığı trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında sürücü ihmali ve mekanik arızaların bulunduğunu söyledi.

Kularatne, araçların yetersiz bakımından kaynaklanan güvenlik risklerini inceleyen konseyin, otobüslere ve diğer toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirmeye karar verdiğini belirtti. Kularatne, programın toplu taşıma sektöründe faaliyet gösteren tüm araçları kapsayacağını da sözlerine ekledi.

Ülkede denetimleri yürütecek nitelikli teknik elemanların işe alım süreci de başlamış durumda.

Kaynak: Xinhua

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