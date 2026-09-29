Sri Lanka'da yıl başından beri dang humması vakası 100 bini geçti, 77 can kaybı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sri Lanka'da yıl başından beri dang humması vakası 100 bini geçti, 77 can kaybı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sri Lanka\'da yıl başından beri dang humması vakası 100 bini geçti, 77 can kaybı var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, yıl başından bu yana dang humması vaka sayısının pazar günü gece yarısı itibarıyla 100.127'ye çıktığını ve 77 can kaybı olduğunu açıkladı. Batı Eyaleti 52.562 vakayla toplamın yüzde 52,5'ini oluştururken, en fazla vaka 21.234 ile Gampaha'da kaydedildi.

KOLOMBO, 29 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka'da yılın başından bu yana 100.000'den fazla dang humması vakası ve 77 can kaybı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı pazar günü gece yarısı itibarıyla 100.127'ye ulaştı.

Eyaletler arasında Batı Eyaleti 52.562 vaka ile ülke toplamının yüzde 52,5'ini oluşturdu.

İlçeler ve raporlama birimleri arasında en fazla vaka Gampaha kentinde kaydedildi. Kentte 21.234 vaka tespit edilirken, bu sayı toplam vakaların yüzde 21,21'ini oluşturdu. Başkent Kolombo 19.634 vaka ile ikinci sırada yer alırken, Kandy'de ise 7.624 vaka bildirildi.

Aylık verilere göre, temmuz ayı 29.964 vaka ile bu yıl şimdiye kadar en fazla vakanın kaydedildiği ay oldu.

Kaynak: Xinhua
Sağlık BakanlığıSri LankaSağlıkGüncelPazarDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
Dakikalar içinde büyük yıkım Gördükleri manzara kahretti Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 15:03:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da yıl başından beri dang humması vakası 100 bini geçti, 77 can kaybı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei