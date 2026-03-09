Sri Lanka'dan İran Gemisi Kurtarılan Denizcilere Vize - Son Dakika
Sri Lanka'dan İran Gemisi Kurtarılan Denizcilere Vize

09.03.2026 18:05
Sri Lanka, batırılan İran gemisinden kurtarılan denizcilere bir aylık ücretsiz vize verecek.

Sri Lanka, 4 Mart'ta ABD'nin saldırısı sonucu batırılan İran gemisinden kurtarılan denizciler ile yakın sularda kontrol altına alınan ikinci İran gemisinden tahliye edilen mürettebata bir aylık ücretsiz vize verileceğini bildirdi.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanı Ananda Wijepala, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Wijepala, gemilerden kurtarılan gruba bir aylık ücretsiz vize vereceklerini, böylece denizcilerin Sri Lanka'da insani koruma kapsamında kalabileceklerini söyledi.

Bakan Wijepala, bu tür önlemlerin herhangi bir tarafı destekleme veya zarar verme amacı taşımadığını belirtti.

İran'a ait bir gemi batırılmıştı

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

İran ordusu 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisini batırmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

