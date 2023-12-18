Sri Lanka, Hint balıkçıları gözaltına aldı

Sri Lanka Deniz Kuvvetleri, ülke kara sularında kaçak avlandıkları iddia edilen 14 Hint balıkçıyı gözaltına aldı.

India Today sitesinin haberine göre, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri unsurları, ülkenin Jaffna bölgesi açıklarında kaçak avlandıkları iddia edilen 14 Hindistanlı balıkçıyı gözaltına aldı.

Yetkililer, balıkçıların teknelerine de el koydu.

Son operasyonla, 2023'te Sri Lanka'da gözaltına alınan Hint balıkçı sayısı 240'a, el konulan tekne sayısı da 35'e çıktı.

Hindistan ile Sri Lanka arasında kaçak avlanma sorunu uzun süredir devam ediyor.

Sri Lanka Balıkçılık Bakanı Douglas Devananda, geçen hafta Parlamento'da yaptığı açıklamada, Hindistan ile üst düzey diplomatik çözüme ihtiyaç olduğunu belirtmişti.