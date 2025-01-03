Sri Lanka ile Medya İşbirliği Artıyor

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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ederek Sri Lanka medyası ve düşünce kuruluşlarıyla işbirliğini artırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Fu, perşembe günü Sri Lanka'nın Beijing Büyükelçisi Majintha Jayesinghe ile Beijing'de görüştü.

Görüşmede her iki taraf, Dünya Medya Zirvesi gibi çok taraflı mekanizmalar aracılığıyla iki ülkenin medya ve düşünce kuruluşları arasında gelişmiş iletişim ve işbirliğini teşvik etmek istediklerini belirtti.

Taraflar, Çin-Sri Lanka dostluğu ve işbirliğini anlatan haberler yaparak başta gençler olmak üzere iki ülke halkları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.