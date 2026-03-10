Sri Lanka, Yabancıların Vizelerini 14 Gün Uzatıyor

KOLOMBO, 10 Mart (Xinhua) -- Sri Lanka hükümeti, Ortadoğu'da devam eden çatışmalarla bağlantılı olarak uçuşlarda yaşanan aksaklıklar nedeniyle ülkede mahsur kalan yabancı uyruklu kişilerin vizelerini ücretsiz olarak 14 gün uzatma kararı aldı.

Devlet Enformasyon Departmanı'ndan salı günü yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana Sri Lanka'dan Ortadoğu'ya giden birçok uluslararası uçuşun iptal edilmesi nedeniyle ülkeden planlandığı şekilde ayrılamayan bazı yabancı uyruklu kişilerin, vize sürelerinin dolma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Hükümetin, 28 Şubat'tan itibaren Ortadoğu'ya yapılacak uçuşları iptal edilen yabancı uyruklu kişilerin vizelerini ücretsiz olarak 14 gün uzatma kararı aldığı kaydedildi.

Bu önlem, söz konusu kişilerin Sri Lanka'da yasal olarak bulunmaya devam etmelerini sağlayarak alternatif seyahat düzenlemeleri yapabilmelerine imkan tanımak amacıyla alındı.

Hükümet, uçuş iptallerinin devam etmesi halinde de vizelerin ücretsiz olarak 14 gün daha uzatılmasına yönelik öneriyi de onayladı.