Sri Lanka'da bir cezaevinde çıkan ayaklanma sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Negombo Cezaevi'nde patlak veren isyanda dün 2 mahkum öldü.
Yetkililer, bugün sabah saatlerinde yeniden şiddetlenen olaylarda 3 gardiyan ile 2 mahkumun daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık yetkilileri isyanda yaklaşık 73 kişinin yaralandığını ve yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.
Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede ilave polis ekipleri görevlendirilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sri Lanka cezaevinde isyan: 7 ölü - Son Dakika
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