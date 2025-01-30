St. Petersburg'da Çin Yeni Yılı Kutlaması

ST. PETERSBURG, 30 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için kırmızı renkte ışıklandırılan Saray Köprüsü'nü izleyen insanlar, 29 Ocak 2025.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Saray Köprüsü, Çin Yeni Yılı onuruna ilk kez açıldı. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)
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